Judith Rakers bricht Dreharbeiten ab: "Habe das erste Mal geweint"

Hamburg - Für sie war es der blanke Horror! Seit Anfang des Jahres lebt Moderatorin Judith Rakers (49) auf Rügen. Mit der Ostsee -Insel verbindet sie aber auch eine der unschönsten Erinnerungen ihres Lebens, wie sie in der NDR-Sendung "DAS! Rote Sofa!" erklärte.

Moderatorin Judith Rakers (49) verriet, dass sie vor Jahren einmal einen Dreh abbrechen musste. © Sina Schuldt/dpa

Im Gespräch mit Kollege Hinnerk Baumgarten (57) verriet Rakers, dass sie auf ihrer Lieblingsinsel vor Jahren bei einem Dreh an ihre Grenzen gekommen war und abbrechen musste. "Ich habe das erste Mal geweint auf Rügen, in einer Reportage", führte die 49-Jährige aus.

Für eine dreiteilige NDR-Reportage sollte sie die "schönsten Inseln Deutschlands" besuchen: Sylt, Rügen und Führ. Auf Rügen sollte sie schließlich für einen Dreh zu Fuß einen Baumwipfelpfad erklimmen, bei dem es sich um einen 40 Meter hohen Aussichtsturm handelte. Was wohl keiner wusste: Rakers leidet unter Höhenangst.

"Ich konnte nicht mehr", gab sie zu. "Das war das erste Mal, dass ich Dreharbeiten abbrechen musste, weil ich solche Angst hatte." Ganz ungestraft kam Rakers aber nicht davon, wie sie aufklärte.

"Ich musste dann über Sylt mit einem Fallschirm abspringen, zur Strafe", sagte sie. "Das war nicht so schlimm, wie dieser Baumwipfelpfad auf Rügen." Den Sprung in die Tiefe meisterte sie schließlich mit Bravour.