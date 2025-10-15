Judith Rakers mit überraschender Beichte: "Ich habe so eine Art Messie-Syndrom"

Hamburg - Auch hinter einem perfekten TV-Lächeln steckt manchmal Chaos: Ex-" Tagesschau "-Sprecherin Judith Rakers (49) überrascht mit einer Beichte, die bei ihrem sonst so glatten Auftreten wohl niemand erwartet hätte.

Judith Rakers (49) erzählt in ihrem Podcast von ihrem "Messie-Syndrom". © Sina Schuldt/dpa

Seit ihrem Umzug von Hamburg nach Rügen vor einigen Monaten steht Rakers aktuell nämlich vor einer riesigen Aufgabe: Auf ihrer alten Farm in der Hansestadt muss alles raus, was sich über die vergangenen Jahrzehnte angesammelt hat.

"Ich habe so eine Art Messie-Syndrom", gesteht sie lachend in ihrem Podcast "Was war los gewesen?" - und trifft damit einen Nerv bei vielen. Statt perfekt gestylt als Moderatorin über die Bildschirme zu flimmern, kämpfe die 49-Jährige aktuell mit alten Düngersäcken, vergessenen Kleidern und dem emotionalen Ballast vergangener Jahre.

"Ich habe in jeden Schuppen irgendwas reingestellt", gibt sie ehrlich zu. "Und jetzt muss ich das alles ausräumen. Bei jeder angebrochenen 28 Jahre alten Tüte Dünger frage ich mich, ob man die nicht doch noch verwenden kann", beichtet der TV-Liebling.

So habe Rakers das Gefühl, dass Dinge irgendwann noch mal nützlich sein könnten. Podcast-Kollegin Ariana Baborie (37) reagiert im gemeinsamen Gespräch trocken: "Das sagen alle Messie-Patienten!" - und sorgt damit für die richtige Prise Humor in der aktuellen Folge.

Doch hinter der humorvollen Fassade steckt auch Nachdenklichkeit. Besonders beim Kleiderschrank-Ausmisten tue sie sich schwer: "Ich habe noch viele Stücke von vor 15, 20 Jahren. Ich denke dann immer: Es war mal teuer, das wird bestimmt wieder modern", beichtet die 49-Jährige.