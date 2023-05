Jürgen Milski im Mega-Stress! Mutet sich der Ballermann-Star zu viel zu?

Für Jürgen Milski steht derzeit einiges auf dem Programm. © Montage: Screenshot/Instagram/Jürgen Milski

Am heutigen Samstag meldete sich der erste "Big Brother"-Champion von 2000 vom Salzburger Flughafen bei seinen Fans. Für den gefragten Malle-Star könnte es im anlaufenden Frühsommer kaum stressiger laufen.

Davon berichtete er auch nun seiner Community! "Es ist einfach unglaublich. Ich bin schon wieder am Flughafen", verriet Milski in gewohnter Art.

Aber auch für den Kölsche Jung wird es hin und wieder einmal gehörig stressig. So stressig, dass der 59-Jährige seinen Fans einen lebhaften Beweis lieferte.

"Die letzten Tage waren echt ein bisschen hart. Ich war erst in Palma, dann von Palma nach Düsseldorf, von Düsseldorf nach Köln, von Köln nach München, von München nach Salzburg, heute von Salzburg wieder nach Mallorca, dann am Sonntagabend zurück nach Salzburg, von Salzburg nach Kroatien, von Kroatien nach Wien. So sieht mein Leben aus."

Na, mitgekommen? Der "Große Bruder"-Interpret dürfte angesichts der anstehenden Reisen kaum zur Ruhe kommen. Wenn er aber mal einen Gang zurückfahren und abschalten kann, genießt der ehemalige "9LIVE-Moderator" das auch in vollen Zügen.