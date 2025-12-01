Jürgen Milski schonungslos ehrlich: Was den Ballermann-Star wehmütig macht

Köln - Mit dem ersten Advent ist die Vorweihnachtszeit am Sonntag (30. November) eingeläutet worden. Auch Ballermann-Star Jürgen Milski (62) ist ein großer Weihnachts -Fan, doch das Fest macht ihn auch wehmütig.

Wird wehmütig, wenn er an Weihnachten denkt: Ballermann-Star Jürgen Milski (62). (Archivfoto) © Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa

Der Grund: Immer wenn Weihnachten vor der Tür steht, denke er an seine Tochter Nadine (35). "Als meine Tochter klein war, war das der Höhepunkt des Jahres für mich, meine Tochter mit Geschenken zu überraschen, die sie sich gewünscht hat", verrät die "Big Brother"-Legende gegenüber RTL.

Inzwischen sei seine Tochter jedoch 35 Jahre alt, weshalb das Ganze nicht mehr so extrem sei, wie der Partyschlagersänger erklärt.

Mit Blick auf das kommende Weihnachtsfest hat der gebürtige Kölner keine großen Bedürfnisse, aber da er inzwischen 62 Jahre sei, wünsche er sich "einfach nur Gesundheit", denn das zähle in dem Alter vor allem.

Wie in jeder anderen Familie auch habe es jedoch in der Vergangenheit auch im Hause Milski immer große Geschenke gegeben - doch diese Zeit ist inzwischen vorbei.