Radikale Typ-Veränderung: TV-Star nach Friseur-Besuch kaum wiederzuerkennen

Köln - Pia Tillmann war schon immer äußerst experimentierfreudig, was ihre Frisur angeht. Jetzt hatte die 39-Jährige mal wieder Lust auf eine Typ-Veränderung - und ist kaum wiederzuerkennen!

TV-Star Pia Tillmann (39) hat sich ein spektakuläres Umstyling gegönnt. © Bildmontage: Instagram/piatillmann (Screenshots)

Anlässlich der zweiten Hochzeit mit ihrem Partner Zico Banach (34) hatte sich die Kölner Schauspielerin im Sommer eine blonde Langhaar-Mähne zaubern lassen, mit der sie sich bis zuletzt auch noch auf Instagram präsentierte.

Doch damit ist jetzt Schluss: Pia stattete dem Scherenakrobaten ihres Vertrauens jüngst einen weiteren Besuch ab und bat um einen radikalen Schnitt. Diesen sollte die einstige "Sommerhaus der Stars"-Kandidatin dann auch bekommen.

In einem Videoclip auf ihrem Kanal präsentiert die 39-Jährige das spektakuläre Ergebnis mithilfe eines Vorher-Nachher-Vergleichs. Vor dem ersten Schnitt hatte sie gegenüber ihrem Friseur noch betont: "Ich bin jetzt in dem praktischen Kurzhaaralter!"

Das ließ sich der Figaro nicht zweimal sagen: Schnipp, schnapp, waren die langen blonden Haare auch schon ab. Nun trägt Pia einen dunkelhaarigen Bob! "Mutiger. Kürzer. Frecher. Und dunkler – mit einem kühleren Ton für den Herbst", heißt es dazu unter dem Clip.