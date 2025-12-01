Radikale Typ-Veränderung: TV-Star nach Friseur-Besuch kaum wiederzuerkennen
Köln - Pia Tillmann war schon immer äußerst experimentierfreudig, was ihre Frisur angeht. Jetzt hatte die 39-Jährige mal wieder Lust auf eine Typ-Veränderung - und ist kaum wiederzuerkennen!
Anlässlich der zweiten Hochzeit mit ihrem Partner Zico Banach (34) hatte sich die Kölner Schauspielerin im Sommer eine blonde Langhaar-Mähne zaubern lassen, mit der sie sich bis zuletzt auch noch auf Instagram präsentierte.
Doch damit ist jetzt Schluss: Pia stattete dem Scherenakrobaten ihres Vertrauens jüngst einen weiteren Besuch ab und bat um einen radikalen Schnitt. Diesen sollte die einstige "Sommerhaus der Stars"-Kandidatin dann auch bekommen.
In einem Videoclip auf ihrem Kanal präsentiert die 39-Jährige das spektakuläre Ergebnis mithilfe eines Vorher-Nachher-Vergleichs. Vor dem ersten Schnitt hatte sie gegenüber ihrem Friseur noch betont: "Ich bin jetzt in dem praktischen Kurzhaaralter!"
Das ließ sich der Figaro nicht zweimal sagen: Schnipp, schnapp, waren die langen blonden Haare auch schon ab. Nun trägt Pia einen dunkelhaarigen Bob! "Mutiger. Kürzer. Frecher. Und dunkler – mit einem kühleren Ton für den Herbst", heißt es dazu unter dem Clip.
Männer im Leben von Pia Tillmann geben grüne Flagge für neue Frisur
Und wie findet die frühere "Köln 50667"-Darstellerin das Ergebnis? "Ich bin so happy. Ich bin richtig, richtig happy", schwärmte Pia. Dabei hatte sie anfänglich noch Zweifel, ob ein radikaler Cut von Blond zu einem dunkleren Ton das Richtige sei.
Zuspruch erhielt die 39-Jährige auch aus den Reihen der eigenen Familie. Sowohl ihr Mann als auch ihre beiden Söhne Henry und Pepe sind mit dem neuen Look total fein: "Alle drei Männer haben die grüne Flagge gegeben", verriet Pia glücklich.
Für die Schauspielerin ist ohnehin nur die Meinung ihrer Liebsten wichtig, was andere von ihrer Frisur halten, könne ihr "eh am Ar*** vorbeigehen". Lob gab es aber auch von diversen Kolleginnen und Kollegen aus dem Show-Business.
Tobias Pietrek (35) kommentierte die neue Haarpracht mit den Worten: "Wow, mega!" Ex-GNTM-Kandidatin Vanessa Tamkan (27) und Alicia Costa Pinheiro (31) hinterließen begeisterte Emojis unter dem Beitrag. Auch über 100.000 Like-Herzen sprechen eine deutliche Sprache.
