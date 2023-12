Tränen-Auftritt bei Carmen Nebel: Jürgen Drews zurück auf der Bühne!

München - Was für eine Überraschung!

Bewegender Auftritt: Jürgen (78) und Joelina Drews (28, l.) waren zu Gast bei Carmen Nebel (67). © IMAGO/Bildagentur Monn

Obwohl er sich Anfang des Jahres für immer von der Bühne verabschiedet hatte, wagte sich Jürgen Drews (78) noch einmal ins Rampenlicht – aus einem rührenden Grund.

Jürgen Drews hat in der ZDF-Show "Die schönsten Weihnachts-Hits" einen Überraschungsauftritt hingelegt. Als seine Tochter Joelina Drews (28) ihren Song "Mein größtes Geschenk" anstimmte, stieß der "König von Mallorca" plötzlich dazu.

In dem Lied verarbeitet die 28-Jährige nicht nur den Tod ihrer Großmutter, sondern auch die Krebserkrankung ihrer Mutter Ramona (50).



Im Anschluss an das Duett verriet Joelina im Gespräch mit Moderatorin Carmen Nebel (67) unter Tränen: "Wir hatten als Familie kein so leichtes Jahr. Ich habe die ganzen Emotionen in diesen Song gepackt und da war es mir ein Herzenswunsch, dass mein Papa ihn mit mir singt."