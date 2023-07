Julian Claßen teilt krassen Mucki-Vergleich: So schmächtig sah er einmal aus!

Köln - Mit diesem Foto dürfte Influencer Julian Claßen (30) seine Fans komplett aus den Socken hauen! Am Mittwoch teilte der Zweifach-Papa einen sportlichen Vorher-Nachher-Vergleich auf Instagram. Seine Community bekam sich daraufhin kaum noch ein.

Binnen eines Jahres baute Julian Claßen (30) ordentlich Muskelmasse auf (Foto rechts) und zeigt sich seitdem regelmäßig freizügig auf Instagram. © Montage: Screenshot/Instagram/Julian Claßen

Vor rund einem Jahr machte der 30-Jährige - der sich zuvor noch verschwitzt in seiner Küche rekelte - nicht nur die Trennung zu Ex Bianca Claßen (30) bekannt, sondern begann auch, seine Muskeln mit reichlich Gewichten zu stählern.



Das Ergebnis veröffentlichte der Familienvater am gestrigen Mittwoch auf seinem Instagram-Profil.

Mit lässiger Sonnenbrille und breit wie ein Türsteher posiert der gebürtige Kölner im grauen Tanktop vor der Kamera - breites Grinsen inklusive!

Dazu hat "Julienco" auch allen Grund. Denn nur ein Foto weiter zeigt sich der Ex-YouTuber von seiner schmächtigen Seite.

"Heute vs vor einem Jahr ( swipe -> ) 82kg vs 65kg. Habe in dem letzten Jahr Sport für mich entdeckt und alles dafür gegeben durchzuziehen", schreibt Julian selbst zu seiner krassen Transformation (Rechtschreibung übernommen).