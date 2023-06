"Jurassic Park"-Star Ariana Richards ist heute kaum wiederzuerkennen

Ariana Richards (43) in ihrer Rolle als Teenagerin Lex Murphy in "Jurassic Park". © PR/Universal Pictures

30 Jahre später hat die US-amerikanische Schauspielerin nun ihre vielleicht berühmteste Szene auf TikTok nachgestellt.

"Jurassic Park" startete am 11. Juni 1993 in den Kinos der USA. Anlässlich des Jubiläums gab es auf dem offiziellen TikTok-Kanal der Filmreihe nun eine große Überraschung.

Der Videobeitrag trägt den Titel "Ein Duett, das 30 Jahre alt ist". Zu sehen ist die junge Ariana Richards in ihrer Rolle als Lex, als sie gerade einen Löffel grünen Wackelpudding in den Mund nehmen will.

Das Gelee wackelt jedoch stärker als gewöhnlich - in dem Moment realisiert Lex, dass die Schritte des Velociraptors immer näher kommen. Dieselbe ikonische Szene wurde mit der 43-jährigen Ariana Richards von heute nachgestellt.

Mehr als 400.000 Mal wurde der Clip gelikt. Die Fans der Dinosaurier-Filmreihe reagierten begeistert auf die exklusive Zusammenstellung.