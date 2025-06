Hailey Bieber zeigt sich ohne Ehering - droht das Liebes-Aus mit Justin?

New York City (USA) - Alles aus bei Hailey (28) und Justin Bieber (31)? Denn die 28-Jährige wurde kürzlich ohne ihren Ehering gesehen!

Alles in Kürze

Hailey Bieber (28) wurde mehrfach ohne ihren Ehering gesichtet. © Dimitrios Kambouris / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Schon länger machen Gerüchte um eine mögliche Trennung der beiden Stars die Runde.

Wie Page Six berichtete, zeigte sich das Model letzte Woche gleich mehrmals ohne ihren Ehering in der US-Stadt New York.

Zuerst fehlte beim Frühstück jede Spur ihres rund 433.500 Euro teuren Klunker - später auch beim Abendessen, als sie mit Freundinnen einen Mädelsabend verbrachte.

Erstmals kamen die Trennungsgerüchte im März auf, als das Model ihrem Gatten auf Instagram entfolgte - später gab sie an, dass es sich dabei um einen technischen Fehler gehandelt habe.