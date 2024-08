Justin Bieber schreit Teenager-Gruppe an: "Findet ihr das lustig!?"

West Hollywood - Justin Bieber (30, "Baby") hat für gewöhnlich immer ein Herz für seine Fans. Doch eine Gruppe Teenager, die den Popstar einfach nicht in Ruhe lassen wollten, brachte ihn jetzt zum Ausrasten.

Die Jugendlichen stehen kichernd mit ihren Handys vor Justin Bieber (30), der währenddessen immer aufgebrachter wird. © Montage: Screenshots/TikTok/brennanshtorch

Ein Augenzeuge hielt den Moment auf Video fest und teilte ihn bei TikTok, wo er schnell die Runde machte.

Die Aufnahmen entstanden demnach am Donnerstag (Ortszeit) in der Lobby des Waldorf Astoria Hotels in West Hollywood (Kalifornien) und zeigen Bieber, wie er von einer Gruppe kichernder Jugendlicher umringt wird, während er immer wütender wird.

"Findet ihr das lustig? Denkt ihr, das lustig?", fragt er die Jugendlichen, während diese um ihn herumstehen und ihn filmen. Er fordert die hartnäckigen Teenager auf: "Geht weg hier! Das ist nicht witzig!"

Wie das Promi-Portal TMZ berichtete, waren die acht Teenager für eine Bar Mizwa in dem Luxushotel und trafen wohl zufällig auf den Star. Ein Augenzeuge berichtete dem Portal, dass Bieber viel ruhiger und gelassener war, als er die Teenager zuerst bat, ihn in Ruhe zu lassen, aber frustriert wurde, als sie ihn weiterhin bedrängten.

Offenbar war der 30-Jährige besorgt um seine hochschwangere Frau Hailey Bieber (27), die kurz davor war, in dem luxuriösen Hotel anzukommen, um ihn zum Mittagessen zu treffen.

Das Video zeigt, wie wenig später eine Hotelmitarbeiterin kommt und die Teenager-Gruppe nach draußen geleitet.