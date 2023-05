Kabarettist Alfons: "Ich will, dass die Leute darüber nachdenken, warum sie lachen"

Ab dem heutigen Dienstag gastiert Kabarettist "Alfons" mit seinem Programm "Alfons - Jetzt noch deutscherer" im Hamburger St. Pauli Theater.

Von Madita Eggers

Hamburg - Unterwegs mit oranger Trainingsjacke und Puschelmikrofon: Durch seine oft sehr komischen Straßenumfragen hat sich Emmanuel Peterfalvi (56), besser bekannt als Kabarettist "Alfons", einen Namen gemacht. Dabei sei eines seiner Erfolgsgeheimnisse, den Menschen "mit echtem Interesse" zu begegnen, wie der gebürtige Franzose im Interview mit TAG24 verrät. Ihm geht es nicht darum, nur einen gut pointierten Gag, sondern die Geschichten dahinter zu erzählen. Ab dem heutigen Dienstag gastiert der Wahl-Hamburger im Rahmen seines Programmes "Alfons - Jetzt noch deutscherer" mit seiner eigenen Familiengeschichte im St. Pauli Theater.

Unterwegs mit oranger Trainingsjacke und Puschelmikrofon: Durch seine oft sehr komischen Straßenumfragen hat sich Emmanuel Peterfalvi (56) alias "Alfons" einen Namen gemacht. © Guido Werner TAG24: Herr Peterfalvi, als TAG24 Hamburg muss ich Sie natürlich als Erstes fragen, was lieben Sie so sehr an Hamburg, dass Sie all die Jahre nie woanders hinwollten? Peterfalvi: "Ich bin tatsächlich ganz provisorisch nach Hamburg gezogen und dieses Provisorium hält jetzt bereits seit über 30 Jahren (lacht). Ich kann es nicht mal richtig beschreiben, ich fühle mich hier einfach wohl. Die Stadt ist groß genug, dass viel passiert, aber klein genug, dass es menschlich bleibt. Viele Hamburger beschweren sich, dass die U-Bahn immer voll ist und ich sage dann nur: 'Fahr mal nach Paris!'. Das ist einfach mein Vergleich." TAG24: Werden Sie in Hamburg oft erkannt? Promis & Stars Bye bye Extensions und Fake-Wimpern! Chethrin Schulze: "Fühle mich zum ersten Mal so richtig frei" Peterfalvi: "Mit Jacke sofort, ohne ist es ein bisschen so, als wäre ich unsichtbar." TAG24: Ich hätte jetzt gedacht, dass Sie auch viele an Ihrer markanten Stimme erkennen. Peterfalvi: "Das passiert tatsächlich! Manchmal gucken mich Leute in der U-Bahn an und wenn ich dann spreche, sagen sie: 'Ach an Ihrer Stimme habe ich Sie jetzt erkannt'." TAG24: Apropos Jacke, Ihr Markenzeichen und ein DDR-Unikat, das es so nicht mehr gibt. Was machen Sie, um sie zu schützen? Haben Sie heimlich ein Back-up anfertigen lassen? Peterfalvi: "Beides: Ich habe ein Back-up anfertigen lassen, weil, wenn die Jacke verloren geht, wäre das ein echtes Drama. Benutzt habe ich dieses aber noch nie. Es ist einfach etwas anderes, ein ganz anderes Gefühl. Und die Original-Jacke wird regelmäßig von einer Schneiderin in Berlin grundsaniert und ich bringe die Jacke immer extra hin, weil ich sie nicht schicken will. Ich lasse sie nie ohne Aufsicht und habe die Jacke immer in einem speziellen Beutel mit dabei. Dennoch wird sie immer kaputter." TAG24: Oh nein, also lösen sich die Nähte auf? Peterfalvi: "Nein, das kriegt sie gut hin. Sie müssen sich das so vorstellen: Eine Renovierung bei der Schneiderin geht so, dass sie alle Teile an den Nähten auseinandernimmt, diese wäscht und gegebenenfalls mit neuer Farbe versieht. Das erste Mal war ich wirklich nervös, aber mittlerweile weiß ich, sie kann das. Nur leider sind es jetzt nicht mehr die Nähte, sondern es geht an die Substanz. Und das macht mir ein bisschen Angst." TAG24: Denken Sie, es würde auch ohne Jacke funktionieren? Peterfalvi: "Nein, ich glaube, das würde es nicht. Wenn ich die Jacke trage, dann ist Alfons da. Er ist ja durch die Jacke geboren. Aber ich bin zuversichtlich, dass diese auf jeden Fall einmal noch gerettet werden kann."

2021 erhielt der deutsch-französische Kabarettist das Bundesverdienstkreuz am Bande für seine Verdienste für die Kultur und Toleranz und Humanität sowie sein Engagement für die Völkerverständigung. © Marcus Brandt/dpa

"Mehr als ein Kabarettist bin ich ein Geschichtenerzähler!"

Das St. Pauli Theater in Hamburg ist einer von "Alfons" Lieblingsorten in Hamburg: "Also erstmal ist es wunderschön und ich verbinde damit viele gute Erinnerungen". © St. Pauli Theater TAG24: Ab dem 16. Mai spielen Sie wieder für eine Woche im St. Pauli Theater Ihr Programm "Alfons - Jetzt noch deutscherer". Warum dieses und nicht Ihr neues "Wo kommen wir her? Wo gehen wir hin? Und gibt es dort genug Parkplätze?" Peterfalvi: "Dieses Programm ist anders und kommt auch anders bei den Leuten an. Es überrascht und rührt das Publikum mehr, als sie im ersten Moment denken und ich habe noch nie so viele Reaktionen auf ein Programm bekommen. Viele wollen es nochmal sehen oder wollen es noch sehen, weil sie es als 'Klassiker' empfohlen bekommen haben und ich kann es auch nicht einfach lassen. Wenn ich es wie jetzt länger nicht gespielt habe, habe ich auch immer richtig Lust darauf, meine Geschichten dem Publikum zu erzählen. Mehr als ein Kabarettist bin ich ein Geschichtenerzähler." TAG24: Wann setzte bei Ihnen der Gedanke ein, dass Sie Menschen nicht nur zum Lachen, sondern auch zum Nachdenken anregen wollen, oder hat das schon immer mitgeschwungen?

"In Frankreich träumt man einfach nicht davon, in Deutschland zu leben!"