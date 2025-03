Kader Loths Beautysalon macht keinen Gewinn: "Ich muss weiter in Reality-Formaten mitmachen"

Berlin - Rund drei Monate nach der Eröffnung ihres Beautysalons in Berlin macht Kader Loth (52) keinen Gewinn. Doch an zahlenden Kunden fehlt es ihr nicht!

Nach dem anstrengenden Aufbau des Beautysalon schreibt Kader Loth (52) rote Zahlen. © RTL2

Auf rund 100 Quadratmetern will die Diva andere Frauen hübsch machen. Angeboten werden Maniküre und Pediküre, Wimpernextensions, verschiedene Friseurleistungen und mehr.

Dennoch schreibe sie rote Zahlen. Grund dafür sei das fehlende Personal. "Keiner will mehr arbeiten. Ich verstehe das einfach nicht!" offenbarte sie gegenüber der B.Z. .

Sie habe bereits einige Nageldesigner und Friseure eingestellt. Doch alle seien nicht zufriedenstellend gewesen. Einige seien gar nicht zur Arbeit gekommen und hätten Kunden sitzen lassen. Andere Bewerber hätten keine Aufenthaltsgenehmigung gehabt oder wären unmotiviert gewesen.

Dennoch führe sie weiterhin viele Bewerbungsgespräche. Insgesamt fehlen dem Salon vier Nageldesigner und ein Friseur.

Zudem müsse sie einiges von ihrem Ersparten investieren. "Ich muss weiter in Reality-Formaten mitmachen, damit ich Geld in den Laden stecken kann", so Kader.