Kader Loth schenkt Obdachlosen Beauty-Makeover: "Ein Stück Liebe zurückgeben"

Berlin - An zahlenden Kunden fehlt es Kader Loth (52) in ihrem Berliner Beauty-Salon nicht. Doch die TV-Bekanntheit möchte auch bedürftige Menschen verschönern - umsonst!

Mit ihrem Mann Ismet Atli (52) war Kader bereits in drei Reality-Formaten. © Laura Voigt

Ihre Einnahmen vom Beauty-Salon könnte Kader Loth (51) später gut gebrauchen. Denn: Ihre Rente als selbstständiger TV-Star fällt sehr niedrig aus!

Auf ihrem aktuellen Rentenbescheid stehen nur 400 Euro. "Ich kann mir davon nicht mal meine Extensions leisten", erklärte Kader. Für ihre Extensions liegt sie bei rund 266 Euro.

Ihre größte Angst sei es, im Alter von anderen Personen abhängig zu sein und sich nichts mehr leisten zu können, verriet sie.

Aus diesem Grund nehme sie auch in regelmäßigen Abständen an Reality-TV-Formaten teil. "Ja, das Geld ist verlockend - das muss man ehrlich sagen", so die 52-Jährige. Bei ihrer Teilnahme am "Dschungelcamp" im Jahr 2017 habe sie eine Gage von 80.000 Euro bekommen.

Das TV-Gesicht wolle versuchen, so lange wie möglich an verschiedenen Formaten teilzunehmen. Auch ihren Beauty-Salon möchte sie möglichst lange führen. Nur so gehe sie ihrer großen Angst, irgendwann auf der Straße zu sitzen, aus dem Weg.