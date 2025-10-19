Liebes-Aus nach 18 Jahren: Hat Isi seine Kader schon ersetzt?

Berlin - Reality-Ikone Kader Loth (52) ist nach 18 Jahren wieder Single. Ihr Mann Ismet Atli (55) soll eine Neue haben. Nun spricht ihr Noch-Ehemann im Interview mit TAG24 Klartext.

TAG24 traf Ismet Atli (55), Noch-Ehemann von Kader Loth (52), bei der "Night of Realitystars" in Berlin. © Laura Voigt

"Isi", wie Kader ihren Partner immer liebevoll nannte, zeigte sich am Samstagabend gut gelaunt bei der "Night of Realitystars" in Berlin - organisiert und veranstaltet von seiner Noch-Ehefrau.

Unterstützung von ihm habe sie nicht angenommen, wie Isi im Gespräch verriet. Stattdessen habe ein gemeinsamer Freund der 52-Jährigen geholfen.

"Er versucht immer wieder mit uns zu sprechen, ob wir uns versöhnen wollen, aber es ist ja nicht so, dass wir auf Kriegsfuß sind", erklärte der gebürtige Berliner.

"Sobald Kaders Probleme mit den Wechseljahren weg sind, würde ich alle roten Rosen der Welt für sie kaufen und um sie kämpfen", schwärmte Isi. Doch Kader würde sich stattdessen voll auf ihr Business konzentrieren.

"Ich hab ja auch irgendwie einen Dachschaden, vielleicht Midlife-Crisis. Genieße jetzt auch erstmal mein Leben. Mache mein Ding", gab der Unternehmer wiederum zu.