Liebes-Aus nach 18 Jahren: Hat Isi seine Kader schon ersetzt?
Berlin - Reality-Ikone Kader Loth (52) ist nach 18 Jahren wieder Single. Ihr Mann Ismet Atli (55) soll eine Neue haben. Nun spricht ihr Noch-Ehemann im Interview mit TAG24 Klartext.
"Isi", wie Kader ihren Partner immer liebevoll nannte, zeigte sich am Samstagabend gut gelaunt bei der "Night of Realitystars" in Berlin - organisiert und veranstaltet von seiner Noch-Ehefrau.
Unterstützung von ihm habe sie nicht angenommen, wie Isi im Gespräch verriet. Stattdessen habe ein gemeinsamer Freund der 52-Jährigen geholfen.
"Er versucht immer wieder mit uns zu sprechen, ob wir uns versöhnen wollen, aber es ist ja nicht so, dass wir auf Kriegsfuß sind", erklärte der gebürtige Berliner.
"Sobald Kaders Probleme mit den Wechseljahren weg sind, würde ich alle roten Rosen der Welt für sie kaufen und um sie kämpfen", schwärmte Isi. Doch Kader würde sich stattdessen voll auf ihr Business konzentrieren.
"Ich hab ja auch irgendwie einen Dachschaden, vielleicht Midlife-Crisis. Genieße jetzt auch erstmal mein Leben. Mache mein Ding", gab der Unternehmer wiederum zu.
Kader spricht über andere Frau und sorgt für Irritation bei Isi
Auf dem Event würde Isi jeden ihrer Schritte beobachten, doch Kader ignoriere ihn. "Vielleicht weil ich mit Sarah Kern gekommen bin. Kader hatte ja vor kurzem irgendwas von einer blonden Frau erzählt, mit der ich was haben soll", erklärte der 55-Jährige.
Isi wisse nicht, welche Frau sie meine. "Wenn es so wäre, würde ich es auch gar nicht sagen, aber momentan möchte ich keine neue Freundin haben", gab er daraufhin zu verstehen.
Kader wollte sich an diesem Abend nicht zu der Thematik äußern.
In Zukunft würde sich Isi über TV-Anfragen freuen, in denen er sich nicht nur als "Ehemann von Kader Loth" zeigen kann.
"Es gibt Formate, an denen ich unglaublich gerne mitmachen würden. Zum Beispiel 'Promi Big Brother' oder 'Villa der Versuchung'", stellte er klar.
Titelfoto: RTLZWEI/RTLZWEI/obs