Liebes-Aus nach 18 Jahren: Hat Isi seine Kader schon ersetzt?

Dschungelstar Kader Loth ist nach 18 Jahren wieder Single. Ihr Mann Ismet Atli soll eine Neue haben. Nun spricht ihr Noch-Ehemann Klartext.

Von Laura Voigt

Berlin - Reality-Ikone Kader Loth (52) ist nach 18 Jahren wieder Single. Ihr Mann Ismet Atli (55) soll eine Neue haben. Nun spricht ihr Noch-Ehemann im Interview mit TAG24 Klartext.

TAG24 traf Ismet Atli (55), Noch-Ehemann von Kader Loth (52), bei der "Night of Realitystars" in Berlin.
TAG24 traf Ismet Atli (55), Noch-Ehemann von Kader Loth (52), bei der "Night of Realitystars" in Berlin.  © Laura Voigt

"Isi", wie Kader ihren Partner immer liebevoll nannte, zeigte sich am Samstagabend gut gelaunt bei der "Night of Realitystars" in Berlin - organisiert und veranstaltet von seiner Noch-Ehefrau.

Unterstützung von ihm habe sie nicht angenommen, wie Isi im Gespräch verriet. Stattdessen habe ein gemeinsamer Freund der 52-Jährigen geholfen.

"Er versucht immer wieder mit uns zu sprechen, ob wir uns versöhnen wollen, aber es ist ja nicht so, dass wir auf Kriegsfuß sind", erklärte der gebürtige Berliner.

Kader Loth schenkt Obdachlosen Beauty-Makeover: "Ein Stück Liebe zurückgeben"
Kader Loth Kader Loth schenkt Obdachlosen Beauty-Makeover: "Ein Stück Liebe zurückgeben"

"Sobald Kaders Probleme mit den Wechseljahren weg sind, würde ich alle roten Rosen der Welt für sie kaufen und um sie kämpfen", schwärmte Isi. Doch Kader würde sich stattdessen voll auf ihr Business konzentrieren.

"Ich hab ja auch irgendwie einen Dachschaden, vielleicht Midlife-Crisis. Genieße jetzt auch erstmal mein Leben. Mache mein Ding", gab der Unternehmer wiederum zu.

Kader spricht über andere Frau und sorgt für Irritation bei Isi

Isi kann sich momentan keine andere Frau, als Kader an seiner Seite vorstellen.
Isi kann sich momentan keine andere Frau, als Kader an seiner Seite vorstellen.  © RTLZWEI/RTLZWEI/obs

Auf dem Event würde Isi jeden ihrer Schritte beobachten, doch Kader ignoriere ihn. "Vielleicht weil ich mit Sarah Kern gekommen bin. Kader hatte ja vor kurzem irgendwas von einer blonden Frau erzählt, mit der ich was haben soll", erklärte der 55-Jährige.

Isi wisse nicht, welche Frau sie meine. "Wenn es so wäre, würde ich es auch gar nicht sagen, aber momentan möchte ich keine neue Freundin haben", gab er daraufhin zu verstehen.

Kader wollte sich an diesem Abend nicht zu der Thematik äußern.

Kader Loth in Not: Ihr neuer Beautysalon bereitet ihr finanzielle Probleme
Kader Loth Kader Loth in Not: Ihr neuer Beautysalon bereitet ihr finanzielle Probleme

In Zukunft würde sich Isi über TV-Anfragen freuen, in denen er sich nicht nur als "Ehemann von Kader Loth" zeigen kann.

"Es gibt Formate, an denen ich unglaublich gerne mitmachen würden. Zum Beispiel 'Promi Big Brother' oder 'Villa der Versuchung'", stellte er klar.

Titelfoto: RTLZWEI/RTLZWEI/obs

Mehr zum Thema Kader Loth: