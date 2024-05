Kardashian-Clan unter Schock: Kris Jenner hat einen Tumor!

Los Angeles (USA) - Schock für Kris Jenner (68)! Im Trailer zur fünften Staffel der Erfolgs-Serie "The Kardashians" verkündete die Medienikone eine besorgniserregende Diagnose.

Kris Jenner (68) gilt als herausragende Fernsehpersönlichkeit. © Willy Sanjuan/Invision via AP/dpa

Der Reality-TV-Star offenbarte, dass er sich einer Untersuchung unterzogen hatte. Dabei soll eine Zyste und ein kleiner Tumor gefunden worden sein.

In Anwesenheit ihrer Töchter bricht die sonst so taffe Geschäftsfrau in Tränen aus! Weitere Details dazu gab sie bislang nicht bekannt.

Die Dreharbeiten zur Show sollen bereits im vergangenen Herbst stattgefunden haben. Ihre Diagnose dürfte daher auch aus dieser Zeit stammen.

Laut Fans und Followern wirke die 68-Jährige auf Instagram auch deutlich verschlankt. Nutzer fragten sich in den Kommentaren sogar, ob sie Ozempic eingenommen habe! Das Abnehm-Medikament steht aktuell heftig in der Kritik. Möglicherweise könnte aber auch eine Therapie der Grund für ihr Aussehen sein?