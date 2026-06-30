Karoline Herfurth warnt vor Überlastung von Frauen: "Das ist eine Zumutung"

Berlin - Das Idealbild einer Frau, die Karriere und Familie scheinbar mühelos unter einen Hut bringt, hält Karoline Herfurth (42) für unrealistisch. Vor allem mit dem Begriff "Powerfrau" hadert sie deutlich.

Laut Karoline Herfurth (42) wächst der alltägliche Druck auf Frauen stetig. © Britta Pedersen/dpa

"Ich finde, das ist eine Zumutung. Es ist gar nicht möglich", betont die Schauspielerin im Podcast "Mit den Waffeln einer Frau".

Gastgeberin Barbara Schöneberger (52) stimmt zu: "Sich als Partnerin in einer Anwaltskanzlei zu empfehlen und zwölf Stunden am Tag zu arbeiten und gleichzeitig schon auf den Eisprung zu achten und Kinderplanung zu machen, widerspricht sich natürlich ein bisschen."

Nach Einschätzung von Herfurth wächst der alltägliche Druck auf Frauen stetig. Dabei verweist sie auf statistische Berechnungen, wonach unbezahlte Familienarbeit die Gesamtbelastung von Frauen auf rund 96 Stunden pro Woche ansteigen lässt.

"Die gesellschaftliche Arbeit, die Care-Arbeit, muss entlohnt werden, weil keine Gesellschaft ohne sie leben kann und dass das immer umsonst passiert, ist einfach indiskutabel", erklärt die 42-Jährige weiter.

Sie ist der Meinung, dass man anfangen sollte, über eine Arbeitswelt nachzudenken, die für mehrere gut ist und nicht nur für wenige.