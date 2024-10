Karotten mit Schokolade? Karoline Herfurth liebt außergewöhnliche Essens-Kombinationen

Karoline Herfurth (40) testet gerne außergewöhnliche Speisen. © Annette Riedl/dpa

Anfang des kommenden Jahres wird die Schauspielerin in der Koch-Sendung "Dinner Club" auf Amazon Prime Video zu sehen sein. Dabei sei sie eine miserable Köchin, wie Karoline nun verriet.

"Als ich damals die Anfrage erhalten habe, dachte ich mir: Ich hab gar keine Zeit, gar keine Ahnung vom Kochen und kann es auch nicht. Das einzige Gericht, was ich kann, ist Risotto mit Mais", so die Darstellerin. Zudem sei die Mahlzeit zu einem Running-Gag in ihrem Freundeskreis geworden. "Wenn ich Gäste einlade, gibt es immer nur das gleiche", ergänzte sie.

Dennoch teste sie gerne außergewöhnliche Speisen. Zudem habe sie viele Lieblingsgerichte.

"Manchmal liebe ich die ganz normale Käsestulle, weil sie eine beruhigende Wirkung hat - genauso wie Hühnersuppe. Aber tatsächlich bin ich eher ein Fan von Genuss-Konflikten. Das heißt: Käse mit Ketchup oder Marmelade. Oder Karotten mit Schokolade", so die 40-Jährige.