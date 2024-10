Wer kocht am besten? Bei "Dinner Club" müssen sechs Promis ihr Talent unter Beweis stellen!

Für Karoline Herfurth (40) war die Schweiz ein sehr besonderer Ort. © Jens Kalaene/dpa

"Dinner Club beinhaltet alles, was man gerne macht. Das Reisen, tolle Persönlichkeiten, neue Orte und auch die kulinarische Seite eines Landes zu entdecken. Für mich war somit von Anfang an klar, dass ich dabei bin", sagte der Sternekoch in einer Pressekonferenz am Mittwoch.

Karoline Herfurth verriet, dass sie sich mehr über das Reiseland freute als über das Kochen. "Ich dachte mir, wenn ich in die Schweiz fahre, wo Andreas seine Wurzeln hat, dann darf ich das mal sehen und kennenlernen. Und es hat sich auf jeden Fall gelohnt - es ist ein sehr besonderer Ort!"

Moritz Bleibtreu koche privat leidenschaftlich gerne, solange er denken kann. "Ich interessiere mich sehr fürs Kochen und gehe auch gerne in solche Häuser essen, die Sterne tragen. Es war toll, die beiden Sachen, die ich am allermeisten liebe, Reisen und Kochen, in einer Show zu kombinieren."



Teddy Teclebrhan dachte hingegen, dass er gut kochen kann. "Als ich dann Andreas kennenlernte, habe ich gemerkt, dass ich gar nichts kann. Seit der Reise wollte ich auch nichts mehr essen", witzelte der Comedian.



Anfang 2025 wird die neue Show auf Amazon Prime Video ausgestrahlt. Wann genau, wird im November bekannt gegeben. Welcher Prominente welches Gericht zaubern werden, bleibt somit noch abzuwarten.