Katharina Dürr nach Besuch beim Beauty-Doc: "Kann mich gar nicht mehr im Spiegel angucken"

"Ich habe mir gestern mein Hyaluron in den Lippen auflösen lassen", sagte sie und erklärte weiter, dass sich dieses in den vergangenen zwei Jahren falsch festgesetzt habe. Doch so ganz ohne Filler fühlt sich Katharina offenbar nun auch nicht mehr wohl.

Am Wochenende meldete sie sich schlecht gelaunt bei ihren rund 18.000 Instagram-Followern. Sie habe sowieso schon einen schlechten Tag, verriet sie - und das liege nicht nur an ihrem angebrannten Essen .

Denn Ehemann Stephen Dürr mit dem Katharina im vergangenen Jahr in der Reality-TV-Show "Das Sommerhaus der Stars" zu sehen war, urlaubt derzeit in wärmeren Gefilden: Er genießt eine Auszeit auf der portugiesischen Insel Madeira.

Immer wieder fährt der 48-Jährige auch kurzerhand ohne seine Frau und seine beiden Zwillingstöchter in den Urlaub.

Zuletzt war er mit dem Familien-Wohnmobil in die Schweiz gefahren und hatte sich dort wegen schlechten Wetters in ein Luxus-Wellness-Hotel eingebucht - natürlich nicht, ohne dabei in seiner Instagram-Story immer wieder zu betonen, was seine drei in Hamburg gebliebenen Mädels so alles verpassen würden.