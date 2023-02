Katharina Dürr zeigt "Kochkünste" und muss sich plötzlich rechtfertigen

Für Katharina Dürr (39) ging der Tag schon mit matschigen Pfannkuchen los - und es wurde nicht besser. © Screenshot Instagram/katharina_duerr_ (Bildmontage)

Am Wochenende lud die Mutter von zwei Kindern ein kurzes Video hoch, in dem sie mit dem Pfannenwender in einem misslungenen Pfannkuchen herumstochert.

Dieser scheint beim Backen aber einfach nicht fest geworden zu sein. "Für mehr Kochtipps folgt mir gerne", kommentierte Katharina dazu amüsiert - setzte zwei lachende Emojis dazu. "Normalerweise kriege ich auch Pfannkuchen hin, ich weiß nicht, was falsch gelaufen ist. Ich glaub' einfach, die scheiß Pfanne ist kaputt", so die Hamburgerin weiter. Sie wolle sich deswegen direkt eine neue Pfanne zulegen.

Einige Stunden später ging das Dilemma dann allerdings weiter: "Jetzt saß ich hier die ganze Zeit am Handy und deswegen ist mir alles angebrannt", berichtete Katharina da lachend, während sie in einem sichtbar kokelnden Kochtopf rührte. "Kaufen wir halt auch noch 'nen neuen Topf", lautete ihr Fazit.

Doch einige Fans fanden das offenbar gar nicht lustig...