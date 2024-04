"Blut, Schweiß und Tränen": Madonna nachdenklich über ihr wohl schwerstes Jahr

Erfolg hat seinen Preis: so auch bei Mega-Star Madonna ! Im vergangenen Jahr musste die Sängerin im Vorfeld der Tour in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Wie CNN schreibt, stand das Leben der Powerfrau und sechsfachen Mutter auf der Kippe!

Infolge gesundheitlicher Probleme musste Madonna den Start ihrer Welttournee 2023 verschieben. © Isabel Infantes/PA Wire/dpa

Auf Instagram veröffentlichte Madonna nun einen emotionalen Post, bedankte sich vor allem bei ihren Kindern, die sie während der Tour getragen hätten: "Die Proben begannen vor über einem Jahr mit einer fast zweimonatigen Pause, in der ich mich von einer Nahtoderfahrung erholen musste."

"Sie haben nie aufgehört zu üben... sie haben nie aufgehört, mich anzufeuern und mich zu unterstützen. Ihr Enthusiasmus hielt mich auf Trab", schreibt die 65-Jährige.

Madonnas Kinder gingen zur Schule, waren aber auch selbst Teil der Shows: So spielte Mercy James (18) Klavier, David Banda (18) Gitarre. Die beiden Zwillinge Stella sowie Ester (11) traten als DJ und Bühnenmodel auf.

In ihrem Beitrag erklärt die Sängerin, dass sie sehr stolz auf ihre Sprösslinge sei: "Ich glaube, was meine Kinder in diesem Jahr des Probens und Auftretens am meisten gelernt haben, ist, dass man hart dafür arbeiten muss, wenn man seine Träume verfolgen will."