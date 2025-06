Katja Burkard operiert! Deshalb fällt sie vorerst bei "Punkt 12" aus

Alles in Kürze

Frisch operiert und gut gelaunt hat sich Katja Burkard (60) am Montag zurück bei ihren Fans gemeldet. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Katja Burkard

Hintergrund der ungewollten Auszeit ist demnach eine zwingend benötigte Meniskus-OP, der sich die 60-Jährige vor Kurzem unfreiwillig unterziehen musste.

Trübsal blasen und stundenlanges An-die-Decke-Starren kommt für die zweifache Familienmama aber überhaupt nicht infrage. Nur Minuten nach ihrer OP meldete sie sich bei ihren Fans via Instagram zurück und gab einen kleinen Einblick hinter die Kulissen.

"Daumen rauf und quasi auch Zehen rauf! Bin heute am Meniskus operiert worden und sehr, sehr dankbar, dass das alles so gut geklappt hat", heißt es in ihrer Story vom Montag.

Auch ihrem Arbeitgeber sendete sie ein kurzes Update rund um ihren Heilungsverlauf. "Alles arthroskopisch, nur zwei Mini-Schnitte! Ich konnte direkt wieder voll belasten, keine Schwellung, keine Krücken."

Aber wie hat sich die Moderatorin den Meniskus überhaupt kaputt gemacht?