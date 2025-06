Katja Burkard sendet Lebenszeichen: So geht es der RTL-Ikone nach ihrer OP

Köln - Knapp eine Woche nach ihrer Operation hat Moderatorin Katja Burkard (60) ein positives Lebenszeichen an ihre Community geschickt und gezeigt, wie es ihr nach ihrem schmerzhaften Eingriff geht.

Alles in Kürze

Statt ihrer großen Leidenschaft Joggen muss sich die Zweifach-Mama aber vorerst mit spazieren gehen zufriedengeben. Dass ihr das aber auch ziemlich gut gefällt und entsprechend zusagt, stellte sie in ihrem neuesten Instagram-Beitrag klar.

Was für ein Blitz-Comeback von Burkard! Erst steht sie nur wenige Tage nach ihrer Meniskus-OP wieder vor der Kamera bei "Punkt 12", jetzt dreht die 60-Jährige wieder ihre Runden an der frischen Luft.

Sogar bei "Punkt 12" war die 60-Jährige zuletzt wieder zu sehen. © Henning Kaiser/dpa

Die Powerfrau freut sich so sehr über ihren "Ausgang", dass sie den bisherigen Heilungsverlauf kaum in Worte fassen kann.

"Der Gedanke kam mir gerade und das trifft es ganz genau. Aber ich bin so happy darüber." Zuvor hatte sie sich noch aus dem Krankenhauszimmer gemeldet, inklusive bandagiertem rechten Knie.



Überhaupt erst ausgelöst hatten die Probleme mit dem Meniskus zwei Dinge. "Ich habe im Februar eine Stunde lang im Schneidersitz Bücher signiert. Das tat von Anfang an nicht richtig gut, aber ich dachte: 'Komm, mach' ich jetzt schnell' und hatte die Bücher ja auch alle so schön um mich herum drapiert. Für ein FOTO!!!! Da kam ich schon kaum noch hoch! Blöd on top: bin danach Ski fahren gegangen."

Bereits am Donnerstag war der Publikumsliebling schon wieder im Studio zu sehen und hat durch ihre Sendung "Punkt 12" geführt.