Hammer Feature! Katja Krasavice bringt Song mit Star-DJ raus

Bereits nächste Woche wird der gemeinsame Song "Ich hab den schönsten Arsch der Welt" von Katja Krasavice (26) und Felix Jaehn (28) veröffentlicht. © Instagram/Screenshot/katjakrasavice/felixjaehn/Bildmontage

Am gestrigen Dienstag postete die Rapperin ein Foto mit einem Mann von hinten und sorgte damit für Verwirrung bei ihren Followern.

Am Mittwoch folgt schließlich die Auflösung, in der Katja zu einem gemeinsamen Foto mit Felix Jaehn schreibt: "Ich habe mich mit einem der erfolgreichsten DJ's der Welt zusammengetan. Katja Krasavice x Felix Jaehn."

Der Song heißt "Ich hab den schönsten Arsch der Welt" und erscheint am 13. Juli um 23.59 Uhr.

Auf dem Cover posiert die 26-Jährige gewohnt sexy mit dem DJ, der bekannt für seine krassen Hits wie "Aint Nobody" und "Do It Better" ist.

Ein heißes Musikvideo können die Fans bei Katja sicher ohnehin erwarten.