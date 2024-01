One-Night-Stand mit Katja Krasavice: Das steckt wirklich hinter Finchs Sex-Date

"Das Video zu unserem One-Night-Stand erscheint am 09.02.", kündigen die beiden Rapper über ihre Instagram-Kanäle an. Zuvor hatte Finch noch freudestrahlend und oberkörperfrei neben High Heels und einem schwarzen Tanga posiert, um wenig später aufzulösen: Sie veröffentlichen einen gemeinsamen Song.

Sie ließen weder die Laken glühen noch packte der 33-Jährige sein bestes Stück aus. Stattdessen trat das ein, was viele Finch-Anhänger bereits ahnten. Beim Sex-Date handelt es sich um eine reine PR-Aktion!

In Katjas eigenen vier Wänden sollte sich dann Finchs Wunsch nach einem One-Night-Stand tatsächlich erfüllen, auch wenn die meisten Leute darunter etwas anderes verstehen.

Und auch die Boss Bitch hielt Wort. So lud das OnlyFans-Model den Musiker am Sonntag zu sich nach Hause ein. Wettschulden sind schließlich Ehrenschulden.

Katja bleibt für Finch nur ein feuchter Traum. © Instagram/katjakrasavice

Ganz begraben will der ostdeutsche Hasselhoff den Traum von einer gemeinsamen Nacht aber wohl noch nicht. In seiner Instagram-Story fragt der "Onkelz Poster"-Interpret noch einmal nach, ob nicht doch noch eine Möglichkeit bestehe, sich kennenzulernen.

Bei Katja aber hat er keine Chance: "Ich will dich nicht kennenlernen. Wir machen den Song zusammen und das reicht", so die 27-Jährige. "Ich fass dich nicht an."

Dass bei dem schlüpfrigen Wetteinsatz am Ende nur PR dahintersteckt, ist für die meisten wohl weniger überraschend. Hintergrund ist ein Streit, "wer die krasseste Community hat". Daraufhin schlossen beide eine Wette ab - gemessen an Streaming und Verkaufszahlen.

Der Matratzensport blieb zwar aus, ihre Fans können sich aber immerhin über einen gemeinsamen Song freuen. Ob dieser aber auch den Songtitel behalten hätte, hätte sich Katja durchgesetzt? Ihr Wetteinsatz: ein OnlyFans-Account für Finch.