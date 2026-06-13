Auftritt verlegt: Deshalb kommt Kerstin Ott nicht nach Ostsachsen

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Das Konzert mit Kerstin Ott in der Görlitzer Landskron Brau-Manufaktur kann nicht stattfinden. Stattdessen ist ihr Auftritt in eine andere Stadt verlegt worden.

Von Maximilian Schiffhorst

Görlitz - Wichtige Nachricht für Schlager-Fans in Görlitz: Das Konzert mit Kerstin Ott (44) im Herbst in der Landskron Brau-Manufaktur kann nicht wie geplant stattfinden. Stattdessen ist ihr Auftritt in eine andere Stadt verlegt worden.

Cottbus statt Görlitz: Am 5. September wird Kerstin Ott (44) nicht in Ostsachsen, sondern in Südbrandenburg ihre Songs performen. (Archivfoto)
Cottbus statt Görlitz: Am 5. September wird Kerstin Ott (44) nicht in Ostsachsen, sondern in Südbrandenburg ihre Songs performen. (Archivfoto)  © Britta Pedersen/dpa

Die Sängerin wird am 5. September in der Stadthalle von Cottbus auf der Bühne stehen, wie Rudolf Hauptmann (73) von "rh events" gegenüber TAG24 erklärte.

Grund sei die Verleihung der "Goldenen Henne" im MDR, wo die Künstlerin auftreten werde. Der ursprüngliche Termin für Cottbus am 4. September sei deshalb nicht mehr realisierbar gewesen.

"Wir hatten dafür aber schon über 1000 Tickets verkauft", berichtet Hauptmann. Der Termin sei daher um einen Tag verschoben worden. "In Görlitz waren eh viel zu wenig Tickets verkauft", so der 73-Jährige.

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Betroffene Karteninhaber könnten entweder das Ersatzkonzert in Cottbus wahrnehmen oder im nächsten Jahr zum Lausitzer Schlagerfestival nach Kamenz kommen. Auch eine Erstattung sei möglich (Mail: [email protected]).

Der Ott-Auftritt sollte eigentlich den Abschluss der diesjährigen Sommerkonzerte auf dem Hof der Görlitzer Brauerei bilden. Als Acts sind weiterhin etwa die Comedians Lisa Eckhart (33) und Olaf Schubert (58) sowie Sänger Max Giesinger (37) geplant.

Titelfoto: Britta Pedersen/dpa

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