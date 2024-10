Nach jahrelanger Sucht: Pilgerwanderung gibt Kerstin Ott wieder Kraft!

Berlin - Anlässlich der Veröffentlichung ihres neuen Albums "Für immer für dich" blickt Kerstin Ott (42) auf verschiedene Süchte in ihrem Leben zurück.

Am 18. Oktober bringt Kerstin Ott ihr neues Album "Für immer für dich" auf den Markt. © Henning Kaiser/dpa

Am 18. Oktober können sich Fans der Schlagersängerin auf viele neue Songs freuen. Bei dem Album bringt sie verschiedene Genre zusammen. So kombiniere sie "ein bisschen Oldie-Sound, ein bisschen Dance und ein bisschen Ballade", zitierte BUNTE aus einem Interview mit SpotOnNews.

Zudem blicke sie in einigen Liedern auf ihre Vergangenheit zurück - insbesondere auf das Thema "Sucht". So drehe sich der Track "Was wäre ich ohne Dich" ausschließlich um diese Angelegenheit.

"Ich habe selbst schon einige Erfahrung mit verschiedenen Süchten in meinem Leben gemacht und könnte darüber wirklich auf jedem Album einen Song schreiben", offenbarte die 42-Jährige.

So gedenkt sie auch ihrer 30-jährigen Zigaretten-Sucht. "Ich bin sehr froh, dass ich das geschafft habe. Und auch wenn ich manchmal in einer rauchenden Gruppe stehe und für einen kurzen Moment neidisch bin – ich werde alles tun, um nicht nochmal mit diesem Fehler anzufangen", gab sie zu.

Zudem sei sie aus einigen "tiefen Höhlen wieder rausgekommen". Ein stützender Punkt waren hierbei Menschen, denen sie vertraut. Dazu zählen vor allem ihre Familie und langjährige Freunde.