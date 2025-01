Kerstin Ott wird "hangry": "Du möchtest nicht mit mir in einem Raum sein"

Kerstin Ott (42) gehört zu den erfolgreichsten Sängerinnen Deutschlands. © Britta Pedersen/dpa

In ihrer Vergangenheit sei Essen oft sei mit negativen Erfahrungen verbunden gewesen, so Ott im Gespräch mit Bettina Rust.

Die heute 42-Jährige wuchs in schwierigen Verhältnissen und zunächst bei einer Pflegefamilie in Norddeutschland auf, in der Kasernen-artige Zustände geherrscht haben sollen: Gegessen wurde nur zu bestimmten Zeiten, oft die gleichen Gerichte und von Süßigkeiten keine Spur.

Als Trotzreaktion ernährte sich Ott als junge Erwachsene äußerst ungesund: "Ich wollte selber entscheiden, was ich esse und mir gesundes Essen nicht mehr aufbürden lassen", erklärte sie. Zudem sei für die gebürtige Berlinerin ungesundes Essen lange Zeit auch einfach günstiger gewesen: "Fast Food war mein täglich Brot".

Heute lebt die erfolgreiche Schlagersängerin seit eineinhalb Jahren vegan – zeitgleich habe sie aufgehört zu rauchen. Eine große Umstellung für Ott. "Ich musste mich damit auseinandersetzen, was ich früher immer vermieden habe". Schnell mal unterwegs etwas zu essen holen, sei nun nicht mehr möglich: "An der Raststätte gibt es einfach nichts oder wenig".

Inzwischen habe sie sich aber eingefuchst und bereite sich immer Essen vor – oft Brötchen mit Belag, da die Sängerin und ihre Frau "oft kein Bock aufs Kochen haben".