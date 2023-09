Kids With Buns: "Wollten auf keinen Fall unbedingt eine queere Hymne schreiben"

Hamburg/Belgien - "Kids With Buns", genauer gesagt Marie Van Uytvanck und Amber Piddington aus Belgien, wollen sich musikalisch nicht in eine Genre-Schublade stecken. Einzigartig macht sie wohl vor allem eines: Maries tiefe, androgyne Stimme.

"Kids With Buns": Das Album ist ein Porträt vom Übergang zum Erwachsensein und konzentriert sich auf die Herausforderungen der Pubertät und die Schwierigkeiten des Erwachsenwerdens in einer Welt, die häufig immer noch homophob ist.

TAG24: Am 13. Oktober erscheint Euer Debütalbum "Out of Place". Worum geht's?

"Kids With Buns": In den ersten Jahren unserer Band haben wir Duo-Sets - nur zwei Gitarren - gespielt. Das zwang uns dazu, an die Grenzen dessen zu gehen, was wir mit diesen Instrumenten machen konnten.

"Kids With Buns": Von Anfang an war klar, dass wir uns wirklich gut verstehen und das Beste aus uns herausholen.

"how bad could it be" gilt als queere Hymne. Geplant war das nicht. © PR

TAG24: In welches Genre passt "Kids With Buns"?



Wir versuchen nicht, uns in Genres oder Labels einzuteilen, aber wenn man es müsste, würden wir sagen, dass es in Richtung Indie-Pop-Rock geht?



TAG24: Was sagt Ihr dazu, dass Eure neue Single "how bad could it be" als queere Hymne gilt? War sie von vorneherein dazu bestimmt?



"Kids With Buns": Wir haben vielleicht irgendwann mal darüber nachgedacht, aber wir wollten auf keinen Fall unbedingt eine queere Hymne schreiben.

Als wir das Album schrieben, hatten wir gerade eine Live-Band ins Leben gerufen, sodass wir zum ersten Mal die Möglichkeit hatten, mehr Uptempo-Musik zu machen als zuvor.

Die Songs sind zwar immer noch alle irgendwie traurig, aber wir wollten Lieder machen, die man im Schlafzimmer oder bei einer Show mitschreien kann und bei denen man sich verstanden fühlt. Wie traurige Knaller.

Als genau das habe sich "how bad could it be" herausgestellt, sind sich Amber und Marie sicher.