"Wer würde sowas kaufen?": Fans entsetzt über Kim Kardashians Schamhaar-Tangas

Los Angeles - Der US-amerikanische TV-Star Kim Kardashian (44) ist bekannt für ihre 2019 gegründete Marke "Skims". Ihre neueste Unterwäsche-Kollektion sorgte im Netz allerdings für ordentlich Diskussionsstoff. Die 44-Jährige brachte vor wenigen Stunden eine Dessous-Linie auf den Markt, die für Tangas mit Schamhaaren wirbt.

Sie sind haarig und besitzen wenig Stoff: Kim Kardashian (44) schockiert "Skims"-Liebhaber mit pelziger Überraschung auf ihrem Instagram-Account "kimkardashian". © Fotomontage/Screenshots/kimkardashian

Unter dem Motto "Der ultimative Busch" oder "Das Haar von oben muss mit dem von unten matchen", präsentierte die Designerin am Dienstag ihre neue haarige Kollektion.

Die knappen Stücke mit Intimbehaarung soll es in zwölf Varianten geben. Einige Slips teilte Kim Kardashian bereits in einer Instagram-Story. Auf ihrem Account "kimkardashian" filmte sie die kuriosen Tangas mit roten und blonden Kunsthaaren ab.

Kim Kardashian vermarktet auf dem Instagram-Kanal "Skims" ihre neuen Teile ganz im Retro-Style. Dabei wirkt das Werbevideo der knappen Höschen fast wie eine Game-Show aus den 70er Jahren.

