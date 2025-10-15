 1.436

"Wer würde sowas kaufen?": Fans entsetzt über Kim Kardashians Schamhaar-Tangas

Am Dienstag präsentierte Kim Kardashian (44) ihre neue "Skims" Unterwäsche-Kollektion. Die behaarten Tangas stießen im Netz auf harte Kritik.

Von Jennifer Schneider

Los Angeles - Der US-amerikanische TV-Star Kim Kardashian (44) ist bekannt für ihre 2019 gegründete Marke "Skims". Ihre neueste Unterwäsche-Kollektion sorgte im Netz allerdings für ordentlich Diskussionsstoff. Die 44-Jährige brachte vor wenigen Stunden eine Dessous-Linie auf den Markt, die für Tangas mit Schamhaaren wirbt.

Sie sind haarig und besitzen wenig Stoff: Kim Kardashian (44) schockiert "Skims"-Liebhaber mit pelziger Überraschung auf ihrem Instagram-Account "kimkardashian".
Unter dem Motto "Der ultimative Busch" oder "Das Haar von oben muss mit dem von unten matchen", präsentierte die Designerin am Dienstag ihre neue haarige Kollektion.

Die knappen Stücke mit Intimbehaarung soll es in zwölf Varianten geben. Einige Slips teilte Kim Kardashian bereits in einer Instagram-Story. Auf ihrem Account "kimkardashian" filmte sie die kuriosen Tangas mit roten und blonden Kunsthaaren ab.

Kim Kardashian vermarktet auf dem Instagram-Kanal "Skims" ihre neuen Teile ganz im Retro-Style. Dabei wirkt das Werbevideo der knappen Höschen fast wie eine Game-Show aus den 70er Jahren.

Der Wert der bekannten Unterwäsche-Firma von Kim Kardashian wurde im Juli 2023 auf vier Milliarden US-Dollar (rund 3,4 Milliarden Euro) geschätzt.
Kim Kardashian kämpft gegen festgefahrenes Schönheitsideal

In dem Werbeclip lächeln die Kandidatinnen in die Kamera und präsentieren ihren Körper.
In dem Werbeclip lächeln die Kandidatinnen in die Kamera und präsentieren ihren Körper.  © Screenshoot/skims

In dem Video stehen drei Frauen auf einem Podest und zeigen nach der Aufforderung des Moderators nacheinander ihre pelzigen Stücke. Die Darstellung selbst soll eine klassische Parodie an die Werbewelt darstellen und kritisiert ein festgefahrenes Schönheitsideal der heutigen Zeit.

Jahrelang förderte die Filmindustrie das Abbild einer glatt rasierten Frau. Nun solle laut Kim Kardashian damit aber Schluss sein. Körperbehaarung, wie sie in den 1970er Jahren beliebt war, müsse in der Gesellschaft zelebriert werden, betonte sie.

Die Idee der "Skims"-Unternehmerin stößt im Netz jedoch auf viel Kritik.

"Wer würde sowas jemals kaufen?" oder "Das ist buchstäblich verrückt", kommentieren einige Nutzer der Plattform fassungslos.

