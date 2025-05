Verwirrung um Kim Virginia: "Die Vielzahl an Gerüchten ist leider wahr"

Alles nur fake? Aktuell herrscht Unklarheit über Kim Virginias Schwangerschaft. © Instagram/Screenshot/kimvirginiaa

In einem kryptischen Post auf Instagram ließ die Influencerin am Dienstagabend aufhorchen: "So... die Dreharbeiten für das Sommerhaus der Stars haben dann wohl offiziell begonnen", erklärte sie dort und ließ die Bombe platzen: "Wie ihr wisst, ist die Schwangerschaft erfunden und deswegen ist die Vielzahl an Gerüchten leider wahr gewesen. Ich erkläre Euch ganz bald alles."

Nun müsse sie für das Reality-Format erst einmal offline gehen. "Bis bald."

Inwiefern sie diese Worte ernst gemeint hat, oder ob diese Zeilen voller Sarkasmus stecken, ist aktuell noch unklar. Schließlich hat sie sich zuletzt immer wieder über ihre "Hater" lustig gemacht, die ihr eine Fake-Schwangerschaft vorwarfen.

In einer zweiten Story schrieb sie schließlich: "Mein Management wird gleich eine von mir vorbereitete Erklärung von mir posten. Ich muss mein Handy jetzt leider abgeben."



Es scheint, als müssten sich ihre Fans noch ein wenig gedulden. Zum aktuellen Zeitpunkt lässt das Statement noch auf sich warten.