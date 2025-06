Neuanfang nach Gewalt-Eklat: Kim Virginia (30) kämpft sich zurück ins Leben

Alles in Kürze

Klar ist jedoch, dass der Vorfall Spuren hinterlassen hat, vor allem in ihrer Beziehung zu Nikola. Der werdende Vater soll in der Situation nicht zu ihr gestanden haben, woraufhin Kim die Verlobung auflöste .

In ihrer Instagram-Story sprach sie von einem "Vorfall mit körperlicher Gewalt" , nannte aber bislang keine weiteren Details.

Aktuell arbeitet Kim intensiv an ihrer Heilung und zeigt sich dabei optimistisch, den Neuanfang zu schaffen. © Bildmontage: Instagram/Screenshot/kimvirginiaa

Trotz der belastenden Erfahrungen blickt Kim Virginia wieder nach vorn und zeigte sich erstmals etwas zuversichtlich: "Heute ist tatsächlich der erste Tag, an dem es mir wieder ein bisschen gut geht", teilte sie am Samstag ehrlich mit.

Zudem ließ sie ihre Follower wissen, was als Nächstes ansteht: "Heute geht es tatsächlich zu einer Therapie hier in Dubai. Ich habe mir einen deutschen Therapeuten rausgesucht, einen Psychologen, mit dem ich alles bespreche", erklärte sie in ihrer Story.

Bereits nach ihrem Klinikaufenthalt in Deutschland wurde sie psychologisch betreut. Für diese Unterstützung zeigte sie sich dankbar und betonte, wie sehr ihr diese Hilfe geholfen habe.

Für Kim ist klar: Hilfe anzunehmen, ist kein Zeichen von Schwäche. Sie setzt sich für mentale Gesundheit ein und spricht offen darüber, wie wichtig eine professionelle Therapie sein kann, wenn die "Seele wehtut".

Aktuell konzentriert sich die 30-Jährige voll auf ihre Heilung und blickt hoffnungsvoll auf einen neuen Lebensabschnitt.