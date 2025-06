Knall aus dem Krankenbett: Kim Virginia erklärt Verlobung mit Nikola für beendet!

Mannheim - Schlimme Zeiten für Kim Virginia Hartung (30). Am Mittwoch meldete sich das offenbar böse zugerichtete TV-Sternchen erneut aus dem Krankenbett und erklärte ihre Verlobung mit Nikola Glumac (29) für beendet!

Alles in Kürze

Wurde Kim Virginia (30, r.) von ihrem Ex-Verlobten Nikola Glumac (29, l.) böse zugerichtet? © Screenshot/Instagram/@kimvirginiaa

Nachdem die gebürtige Mannheimerin zu Wochenbeginn überraschend ins Krankenhaus eingeliefert worden ist, gab sie ihren Fans am Abend ein kleines Lebenszeichen, das es in sich hatte: "Ich liege immer noch stationär im Krankenhaus nach einem Vorfall mit körperlicher Gewalt", schrieb Kim Virginia. Dazu veröffentlichte sie ein Foto von ihrem Arm, der an einem Topf hängt.

Bereits kurz nach ihrer Einlieferung ließ die ehemalige Dschungelcamp-Kandidatin durchblicken, dass etwas Tragisches passiert sein musste: "Nach heute wird nichts mehr so sein wie vorher!"

Nun folgte die nächste Hiobsbotschaft: "Die Verlobung mit Nikola ist unwiderruflich beendet!" Was genau vorgefallen ist, will die stets offensiv auftretende Blondine erst erzählen, wenn sie "soweit" sei. Doch erste Anzeichen lassen schlimmes Vermuten: Wurde sie von Nikola geschlagen?

Erst im Mai hatte das Promi-Pärchen ihre Verlobung bekannt gegeben: "Der bisher schönste Moment meines Lebens", lauteten damals noch Kim Virginias Worte. Inzwischen hat sich ihr Ton drastisch geändert: "Ich bin einfach nur maßlos enttäuscht, unendlich schockiert, traurig und wütend zugleich!"