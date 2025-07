Sächsischer Kleingartensheriff wütet in fremder Anlage: "Das muss raus, raus, raus!"

Der Kleingartensheriff Michael Baumann schaut sich eine andere Gartenanlage an und hilft einer verzweifelten Vorständin beim Durchsetzen der Regeln.

Von Tamina Porada

Leipzig - Die eigene Gartenanlage hat der Kleingartensheriff Michael Baumann (62) fest im Griff und verteilt im Ernstfall auch Abmahnungen an Regelbrecher. In anderen Anlagen sieht es nicht ganz so gut aus und deswegen hilft der Leipziger in seinem neuesten Video dort aus.

Michael Baumann schimpft über die Koniferen der Laubenpieper

Viel zu hohe Koniferen und Tannen, das ist ein No-Go für Michael Baumann. Vor allem ein Thema lässt das Blut vom Kleingartensheriff kochen. "Ich kann gar nicht hingucken. Wunderschön angebaut und dann wirste blind. Guckt euch mal den Mist an! Koniferen-City", flucht er und holt Jenny dazu. "Die Koniferen - meine Meinung: raus, Vorstandsmeinung: runter", sagt das Vorstandsmitglied aus Beucha diplomatisch. Der Gartensheriff wird da konkreter. "Man kann doch bei einer Konifere keenen Formschnitt machen wie een Würfel. Was soll denn das? Die muss raus, raus, raus! Dusselig ist das", schimpft Michael Baumann und verweist auch auf den Brandschutz. Jenny ist verzweifelt. Sie fragt den Gartensheriff, wie er an ihrer Stelle vorgehen würde. "Immer Fristen setzen und ruhig den Leuten ankündigen, dass es durch so was zu einer fristgemäßen Kündigung kommen kann", rät er ihr. Und wenn gar nichts geht, hilft nur eines: Abmahnung!

Der Kleingartensheriff erklärt Jenny, wie sie sich gegen die Regelbrecher durchsetzen kann. © Screenshot/Youtube/Kleingartensheriff

Kleingartensheriff berät die 22-Jährige