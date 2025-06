Große Sorge um schwangere Kim Virginia: Sie meldet sich mit kryptischer Botschaft aus dem Krankenhaus

Alles in Kürze

Kim Virginia Hartung (30) kündigte an, sich heute mit weiteren Informationen zu den Geschehnissen zu melden. © Instagram/Screenshot/kimvirginiaa

In ihrer Instagram-Story wandte sich Kim an ihre Community und schilderte den dramatischen Zwischenfall: "Heute hat als einer der schönsten Tage begonnen… und ist in einem Albtraum geendet. Ich wurde gerade stationär im Krankenhaus aufgenommen. Ich kann kaum atmen oder denken", schrieb sie.

Noch ist unklar, was sich wirklich zugetragen hat. Doch ihre Worte lassen erahnen, dass mehr hinter dem Vorfall steckt. Offenbar sollen auch andere Personen involviert gewesen sein. Kim schrieb weiter: "Ich bin geschockt, verletzt und einfach nur sprachlos, zu was manche Menschen wirklich fähig sind."

Die 30-Jährige bat ihre Fans um Geduld und kündigte an, sich am heutigen Montag mit weiteren Informationen zu melden. Den bewegenden Post beendete sie mit den Worten: "Nach heute wird nichts mehr so sein wie vorher."