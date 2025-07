Es geht schon wieder los ... Roland Kaiser will Dresdner Elbufer erobern

Dresden - Extreme! Und endlich wieder Kaisermania: Zum 21. Mal nimmt Schlager-Ikone Roland Kaiser (73) das Elbufer ein. Erneut waren fast 50.000 Karten für die vier Shows in nur 20 Minuten ausverkauft - und das trotz saftiger Preissteigerung. Was Ihr am Freitag wissen müsst ...