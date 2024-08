Klinik-Marathon und OP: Serkan und Samira Yavuz verraten, woran Baby Valea leidet

Dachau - Eine aufwühlende Zeit liegt hinter Serkan (31) und Samira Yavuz (30). Gleich mehrfach mussten sie mit ihrer kleinen Tochter Valea in die Klinik , das erst drei Monate alte Mädchen musste sogar operiert werden. Nun ist auch klar, woran sie leidet.

Große Sorge um Baby Valea: Die Kleine leidet seit ihrer Geburt unter enormen Atembeschwerden.

Denn, wie das "Sommerhaus"-Paar nun im gemeinsamen Podcast "Badass Reality" verraten hat, habe ihre kleine Prinzessin einen sogenannten weichen Kehlkopf, wodurch enorme Atembeschwerden entstehen würden.

Das könne auch erklären, warum Valea bisher so schwer zunimmt, berichten die besorgten Eltern weiter. "Dann lag halt auf der Hand, dass es sein könnte, dass sie so einen hohen Energieaufwand hat, um diese Atmung aufrechtzuerhalten, weil das für sie so anstrengend ist", erzählt Samira.

Weiter erklärt die zweifache Mama: "Das ist für Säuglinge total anstrengend, weil Trinken ist ja eigentlich ein Automatismus, aber sie muss das quasi koordinieren: atmen, trinken und schlucken."

Bei einer Lungenspiegelung des kleinen Mädchens sei dann festgestellt worden, dass man die Öffnung ihres Kehlkopfes mithilfe eines Lasers operativ erweitern und damit die Beschwerden Valeas lindern könnte.