Serkan Yavuz meldet sich nach Schock um Baby Valea: "Letzte Tage waren die schlimmste unseres Lebens!"

Dachau - Schwere Zeit für Samira (30) und Serkan Yavuz (31): Binnen weniger Tage musste ihre kleine Tochter Valea mehrfach in die Klinik. Seitdem herrschte Funkstille zwischen Serkan und seinen Fans.

Eine große Belastung für die kleine Familie. Jetzt gibt es allerdings wieder Grund zur Freude: "Wir haben zum Glück das Schlimmste überstanden. Valea geht es so weit gut. Sie [...] hat das ganz tapfer überstanden und unfassbar gut gemacht", berichtet der erleichterte Serkan.

Kein Wunder: Immerhin hatte die erst zwei Monate alte Valea gerade erst einen Infekt , der mit hohem Fieber und Atembeschwerden einherging, überstanden, als sie am vergangenen Mittwoch erneut in die Klinik musste. Zumal dieses Mal sogar eine OP anstand.

Serkan (31) und Samira Yavuz (30) mit ihren Töchtern Nova (2) und Valea. © Instagram/samirayasminleila (Screenshot)

Der Reality-Star hoffe jetzt, dass alles bald wieder gut wird. Gleichzeitig weiß er aber auch: "Wir müssen natürlich schauen, dass sie jetzt da dran bleibt und zunimmt."

Woran ihre kleine Tochter leidet, haben Serkan und Samira indes noch nicht mitgeteilt. Serkans Worte lassen aber darauf schließen, dass Valea weiterhin zu wenig wiegt und nun zunehmen muss.



Ein Problem, das die kleine Familie schon länger begleitet. Denn Valea will nach wie vor einfach nicht richtig trinken.

"30, 40 Milliliter und dann ist komplett Feierabend und dann brauche ich drei, vier Stunden, damit ich irgendwie noch mal 20 oder so reinbekomme", so die einstige "Bachelor"-Kandidatin via Instagram.