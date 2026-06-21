Große Sorge um ARD-Kommissar: "Watzmann ermittelt"-Star muss Fuß amputiert werden

München - Schock für die Fans von "Watzmann ermittelt": Schauspieler Andreas Giebel (68), der als Kommissar Benedikt Beissl in der ARD-Sendung Verbrecher jagt, musste sich einer Fußamputation unterziehen.

Schauspieler Andreas Giebel (68) musste der rechte Fuß amputiert werden. © IMAGO / Sven Simon

Wie "Bild" berichtet, litt Giebel seit Jahren an gesundheitlichen Problemen.

2018 sprach er bereits über eine angeborene Fehlstellung des rechten Mittelfußes, legte aufgrund dessen sogar beruflich eine Pause ein.

Doch eine ungeeignete Schuheinlage führte schließlich zu massiven Komplikationen. Eine offene Wunde habe sich nach Informationen verschlimmert und konnte nicht mehr abheilen. Am Ende blieb dem Schauspieler keine andere Option mehr übrig, als den rechten Fuß amputieren zu lassen.

Aktuell sitze Giebel wohl im Rollstuhl, habe den Eingriff aber gut überstanden. Derzeit befinde er sich in Rehabilitation.

Doch wie steht es um die Fortführung der beliebten Serie "Watzmann ermittelt"? Kann Andreas Giebel auch ohne rechten Fuß wieder als Benedikt Beissl vor der Kamera stehen?