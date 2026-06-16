Konzert abgesagt, zur WM gejettet: Fans rechnen mit Rod Stewart ab
Boston (USA) - Erst sagte Rod Stewart (81) sein Konzert in San Diego wegen gesundheitlicher Probleme kurzfristig ab, wenig später saß er zusammen mit seinen zwei Söhnen im Privatjet Richtung Fußball-WM. Nun hagelt es Kritik.
In einem Instagram-Video zeigte sich die Rocklegende auf dem Weg nach Boston zum Spiel seiner schottischen Nationalmannschaft.
"Hier fliegen wir nach Boston, um Schottland bei der Weltmeisterschaft zu sehen", sagte Stewart. "Ich war bei sieben Weltmeisterschaften. Kommt schon, Schottland. Ohne Schottland keine Party!"
Blöd nur, dass die Rocklegende sein Konzert in Chula Vista laut US-Medien nur rund 40 Minuten vor Beginn abgesagt hat. Viele Fans hatten Geld für Anreise, Hotels und Tickets ausgegeben. Unter dem Instagram-Post machten sie ihrem Ärger Luft.
"Ich verstehe, dass Shows manchmal abgesagt werden müssen", schrieb ein Nutzer. "Schwer zu akzeptieren ist aber, dich weniger als 24 Stunden später feiernd in einem Flugzeug zu sehen."
Eine andere Anhängerin kommentierte: "Ich habe ein wenig Respekt vor dir verloren." Besonders bitter: "Meine drei Söhne holten meine 82-jährige Mutter aus dem Pflegeheim und fuhren nach San Diego. Danke, dass du ihr das Herz gebrochen hast."
Ärger um Rod Stewart dürfte noch nachhallen
Andere nahmen Stewart in Schutz. Eine Besucherin eines Konzerts in Las Vegas schrieb, der Sänger habe dort angeschlagen gewirkt. "Er ist 81 und hat trotzdem eine verdammt gute Show geliefert."
Stewart entschuldigte sich nach der Absage bei den Fans. "Ich bin sehr enttäuscht und entschuldige mich aufrichtig für alle Unannehmlichkeiten", schrieb er auf Instagram. Und weiter: "Ich habe alles getan, um die Show möglich zu machen."
Als Grund nannte sein Team eine akute Atemwegsinfektion mit Kehlkopfentzündung.
Der Ärger vieler Fans dürfte nach dem WM-Ausflug dennoch nicht so schnell verrauchen.
Titelfoto: Bildmontage: IMAGO/Shutterstock, instagram/alastairwstewart