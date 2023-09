Krebs-Diagnose bei Model Linda Evangelista: "Stehe mit einem Fuß im Grab!"

"Ich möchte nicht, dass es hübsch aussieht. Ich möchte, dass du es ausgräbst. Ich möchte ein Loch in meiner Brust sehen, wenn du fertig bist. Verstehst du mich? Ich sterbe nicht daran", erinnert sich das Model an das Gespräch mit dem Arzt zurück.

Nach ihrer zweiten Diagnose habe die heute 58-Jährige ihren Onkologen angewiesen, "ein Loch in ihre Brust zu graben".

"Brustkrebs wird mich nicht töten", lautete die Devise der Mutter eines 16-jährigen Sohnes. Sie habe sich "bereit" gefühlt, wieder zu leben, wurde jedoch nur vier Jahre später erneut aus dem Leben gerissen, als sie im Juli vergangenen Jahres einen Knoten in ihrer Brust spürte.

Ihre erste Diagnose habe sie vor fünf Jahren bei ihrer "jährlichen Mammografie" erhalten, erzählte Evangelista, weshalb sie sich ohne zu zögern für eine "beidseitige Mastektomie", also eine Entfernung des gesamten Brustgewebes, entschieden habe.

Nach einer verpfuschten Schönheits-OP hatte sich Linda Evangelista jahrelang aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, jetzt meldet sich das einstige Supermodel mit einer Schock-Diagnose zurück: Die 58-Jährige ist an Brustkrebs erkrankt - und das bereits zum zweiten Mal.

Astrid Stawiarz / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Nach einem Jahr in Behandlung, mit diversen Operationen, Chemo- und Strahlentherapie, sei Evangelistas Prognose nun "gut, aber nicht überragend". Das Risiko, dass der Krebs zurückkehre, bleibe verhältnismäßig hoch.



Doch das scheint die Laufsteg-Schönheit, die vor allem in den 80er und 90er Jahren zu den erfolgreichsten und berühmtesten Topmodels der Welt gehörte, nicht davon abhalten zu können, ihr Leben jetzt erst recht in vollen Zügen zu genießen. "Ich weiß, dass ich mit einem Fuß im Grab stehe, aber ich bin völlig in Feierlaune."

Sie sei "so glücklich", am Leben zu sein. "Alles, was jetzt kommt, ist ein Bonus."