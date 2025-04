Erst Sex-Affäre mit Eva Benetatou, jetzt Reue! Serkan Yavuz will Samira zurück

Regensburg - Mitten im Fremdgeh-Drama mit Reality-Kollegin Eva Benetatou (32) kündigt Serkan Yavuz (32) große Taten an: Der Fremdgänger will seine Noch-Ehefrau Samira (31) zurück!

Statt Lügen und Betrügen setzt Serkan fortan auf Ehrlichkeit und Vertrauen. Eben jene Eigenschaften, die er während der Ehe mit Samira größtenteils hat vermissen lassen.

"Ich bin mit allem jetzt nur noch ehrlich zu ihr, nicht als Partner mehr an ihrer Seite leider aber zumindest als Mensch in ihrem Leben. Ich will ihr einfach zeigen, dass sie mir in Zukunft als Mensch und Vater der Kinder vertrauen kann."

Sowohl Samira als auch die gemeinsamen Töchter können sich laut eigener Ansage in Zukunft blind auf ihn verlassen. "Ich will einfach nur, dass sie mich anrufen kann, wenn sie Hilfe braucht."

Anders als seine Verflossene plant der "Sommerhaus"-Champion von 2023 derzeit nicht, aus dem gemeinsam aufgebauten Eigenheim auszuziehen. Stattdessen will Serkan die Bude ganz nach seinem eigenen Gusto umgestalten.