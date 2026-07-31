Kultfilm feiert Comeback nach 30 Jahren: "Clueless" bekommt Fortsetzung

Los Angeles/USA - Die Filmkomödie "Clueless - was sonst!" über Teenager aus reichen Elternhäusern in Beverly Hills war 1995 ein Kassenknüller. Mehr als 30 Jahre danach setzt Paramount+ auf das Erfolgsrezept des Kultklassikers mit Hauptdarstellerin Alicia Silverstone (49).

Alicia Silverstone (49) wird für eine Fortsetzung von "Clueless" zurückkehren. © Jordan Strauss/Invision/dpa

Der Streamingdienst hat eine Fortsetzungsserie angekündigt. Die Dreharbeiten sollen im kommenden Jahr in der US-Stadt Los Angeles beginnen, wie das Branchenblatt "Variety" berichtete.

Silverstone (49) spielte damals die verwöhnte High-School-Prinzessin Cher Horowitz aus Beverly Hills, die Shopping, Miniröcke und Partys liebt. Sie macht es sich zur Aufgabe, die neue Mitschülerin Tai (Brittany Murphy) aufzuhübschen.

Komplizierter wird es, als Cher plötzlich Gefühle für ihren Stiefbruder Josh (Paul Rudd, 57) entwickelt.

Die angekündigte Serie spielt 30 Jahre später: Cher ist nun Geschäftsfrau und Mutter einer Teenager-Tochter. Silverstone ist als Hauptdarstellerin und als ausführende Produzentin an Bord.

Auch "Clueless - was sonst!"-Regisseurin Amy Heckerling (72) mischt als Produzentin mit. Als Drehbuchautoren sind Josh Schwartz und Stephanie Savage, das Duo hinter der erfolgreichen Serie "Gossip Girl", dabei.