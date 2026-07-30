In Leipzig am Petersbogen: "Let's Dance"-Star kehrt an den Ort zurück, wo der Durchbruch gelang
Leipzig/Köln - 15 Jahre ist es her, dass Anna-Carina Woitschack (33) ihren Durchbruch gefeiert hat. Jetzt hat die einstige "Let's Dance"-Teilnehmerin den Ort besucht, an dem sie ihren ersten Schritt ins Rampenlicht gemacht hat.
Die Rede ist vom Petersbogen in Leipzig, jenem Platz vor dem Einkaufszentrum, wo damals der Truck von "Deutschland sucht den Superstar" gestanden habe und ihre beeindruckende Musikkarriere begonnen hat.
"Es ist einfach so krass. Es ist einfach 15 Jahre her", schwärmt die 33-Jährige in einem neuen Instagram-Video und ergänzt: "Die Zeit geht so schnell rum und es ist so krass, was ich alles in den letzten 15 Jahren erleben durfte."
Zwar sei dort, wo der Lkw stand, nun eine Baustelle, doch 15 Jahre später wieder an dem Ort zu stehen, fühle sich für die Sängerin "irgendwie besonders an".
Als 17-jähriges Mädchen habe sie sich der großen Herausforderung gestellt - als eine von über 46.000 Bewerbern.
"Ich weiß noch ganz genau, wie aufgeregt ich war und wie unbeschreiblich glücklich, als ich eine Runde weiterkam", schreibt sie zudem in die Caption.
Pietro Lombardi siegt, Anna-Carina Woitschack wird Achte
Zwar landete Anna-Carina schlussendlich nur auf Rang acht der Staffel, die im Übrigen Pietro Lombardi (33) gewinnen konnte, doch ihrer steilen Laufbahn tat das keinen Abbruch.
"Dass ich es am Ende unter die Top 10 schaffen würde, hätte ich damals nie für möglich gehalten", lässt sie außerdem wissen.
Wenn die 33-Jährige auf all die Jahre zurückblicke, dann sei sie vor allem dankbar. "Für jede Erfahrung, jede Herausforderung und jeden Menschen, der mich auf meinem Weg begleitet hat", gibt Anna-Carina preis.
Einen Appell richtet sie indes auch noch an ihre Community: "Und wenn ich eines gelernt habe, dann das: 'Lass dich nicht beirren. Glaub an deine Träume. Geh deinen eigenen Weg. Denn manchmal beginnt etwas Großes genau mit einem einzigen mutigen Schritt.'"
Titelfoto: Rolf Vennenbernd/dpa