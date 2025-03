Joey legt bei Kurt Krömer Einnahmen offen: So viel Kohle machte die Kelly Family an einem Tag

Berlin - Deutliche Aussage von Joey Kelly (52)! Kurt Krömer (50) hat den Musiker und Sportler in seinem Podcast "Feelings" empfangen. Der 52-Jährige berichtete dort unter anderem, welche immensen Summen die Kelly Family damals einfuhr.

Kurt Krömer (50) betreibt seit über seit zwei Jahren seinen Podcast "Feelings". © Henning Kaiser/dpa

Beinahe wäre es nicht zu diesem Bekenntnis über eines der größten Musik–Phänomene der 90er-Jahre gekommen.

"Jetzt haben wir gerade das Problem gehabt, dass wir über die Kelly Family alle Geheimnisse aufgedeckt haben, aber genau den Teil nicht aufgenommen haben", klärte Krömer auf und benannte den vermeintlichen Grund: "Da war das Band alle."

Joey Kelly ließ sich aber nicht lumpen und gab erneut Auskunft. "Ich erzähle dir ein paar krasse Geschichten", setzte der Sänger an, um dann zu fragen: "Was glaubst du, was wir auf der Straße verdient haben?"

Die Antwort gab der Musiker selbst: "Hier auf dem Alex in Berlin im Winter bei zwölf Grad minus trotzend haben wir 3000 bis 5000 D-Mark verdient."