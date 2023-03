Kurt Krömer schlaflos in Dresden: "Ist angefangen wie ein ganz schlechter Porno"

Kurt Krömer (48) litt an dem Tag unter Schlafschwierigkeiten. © Fabian Sommer/dpa

Wie der Komiker berichtet, stieg er in einem nicht näher genannten Hotel in Dresden ab. Doch leider litt er an Schlafschwierigkeiten. "Ich war erst mittags um elf Uhr so weit, dass ich müde war", beginnt der gebürtige Neuköllner seine Geschichte. Noch zwei Stunden seien ihm geblieben, um noch eine Mütze Schlaf nachzuholen.

Als er sich hinlegte, habe es um 11.25 Uhr an der Tür geklopft, so der 48-Jährige weiter, und ihn aus dem Schlaf gerissen.

Krömer stand auf und schaute nach dem Rechten. "Ich mache die Tür auf, steht ein Mann da und sagt: 'Ich bin der Klempner.'"

Alexander Bojcan, wie der gebürtige Berliner mit bürgerlichen Namen heißt, war perplex und stand "im Schlüpper, T-Shirt, Toupet hatte ich nicht aufgesetzt" vor dem Handwerker.

Daraufhin meinte dieser zu dem Schauspieler: "Sie haben angerufen wegen der Heizung". Krömer dachte, er sei im falschen Film. "Ist angefangen wie ein ganz schlechter Porno", beschreibt er die Situation, "aber wo man denkt, wir drehen einen Porno mit zwei ganz schlechten Hauptdarstellern".

Der Moderator hakte nach, woraufhin der Handwerker erneut erklärte: "Sie haben doch angerufen, weil sie die Heizung nicht angekriegt haben."

Krömer hielt dagegen und wollte ihm klarmachen, dass er ihn nicht kontaktiert habe: "Passen sie auf, ich hätte sie nachts mal angerufen, dass sie die Heizung etwas herunterdrehen, weil das war so bullig. In Dresden müssen die anscheinend eine Gasleitung bis nach China haben. So Billiggas, dass sie selbst außen die Stadt mit beheizen können."