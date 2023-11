02.11.2023 11:41 Kurt Krömer will's wissen: Wird dieser Schauspieler bei "Last One Laughing" mitmischen?

Kurt Krömer wollte von "4 Blocks"-Star Frederick Lau wissen, ob dieser sich eine Teilnahme an "LOL: Last One Laughing" (Amazon Prime) vorstellen könne.

Von Denis Zielke

Berlin - Heißt es bald "Lau One Laughing"? Kurt Krömer (48) hat Frederick Lau (34) in seinem Podcast "Feelings" begrüßt. Werden die zwei Berliner bald auch bei einer beliebten Comedy-Show auf Amazon Prime aufeinandertreffen, in der Lachen unerwünscht ist? Kurt Krömer (48, l.) wollte von Frederick Lau (34) wissen, ob dieser sich eine Teilnahme an "LOL: Last One Laughing" (Amazon Prime) vorstellen könne. © Rolf Vennenbernd/dpa, Christian Charisius/dpa (Bildmontage) "Meine Kinder mögen dich und haben dich auch bei 'LOL' mit 'Kurti, Kurti' angefeuert", erzählte der "4 Blocks"-Star dem Gastgeber. "Mach doch mal mit", wollte Krömer ihn daraufhin für eine Teilnahme bei "LOL: Last One Laughing" begeistern - ohne Erfolg. Lau winkte allerdings ab. Als aus Krömer "Schlechter als Moritz Bleibtreu kann's ja nicht sein" herausplatzte, dockte Lau laut prustend an: "Das wollte ich gerade sagen." Kurt Krömer Kurt Krömer spricht ganz offen über seine Karriere: "Wie ein Fiebertraum" Der 34-Jährige kriegte sich gar nicht mehr ein vor Lachen bei dem Gedanken an den Hamsterwitz, den der "Lammbock"-Star in vierten Staffel der von Michael "Bully" Herbig (55) präsentierten Streaming-Show erzählte - und dabei komplett die Pointe verhaute. "Miserabel vorgetragen auch", befand Lau weiter über den Auftritt des "Knockin' On Heaven's Door"-Schauspielers. "Ich glaube, das war die Masche", schätzte Krömer. "Jetzt kann ich's ja ausplappern." Als der Berliner Komiker von Bleibtreu wissen wollte, wie er das Erfolgs-Format durchstehen wolle, soll dieser zu ihm gesagt haben: "Ich bin Schauspieler. Ich spiele einfach, dass ich nicht lachen muss, und dann lache ich auch nicht. Deswegen werde ich dieses Spiel gewinnen." Frederick Lau war zu Gast in Kurt Krömers Podcast "Feelings" Moritz Bleibtreu (54) nahm an der vierten Staffel der Streaming-Show "LOL: Last One Laughing" teil. © Markus Scholz/dpa Weiter heiteres Gelächter! "Als ich das gesehen hatte, dachte ich mir, wenn ich das machen würde und verkacken, würde ich mich so schämen", gab der "4 Blocks"-Star zu. Sowohl Gast als auch Gastgeber beteuerten aber: Sie mögen Moritz Bleibtreu (54), der in über 90 Kinofilmen mitspielte, und finden ihn richtig gut. Am Ende gewann der 54-Jährige bei "LOL" aber nicht. Er konnte sich nicht beherrschen und sich das Lachen nicht verkneifen. Stattdessen teilten sich Michael Mittermeier (52) und Krömer den Sieg der vierten Staffel. Das gab es in der Amazon-Show vorher noch nie! Kurt Krömer Gewusst? Das haben Kurt Krömer und Tim Mälzer gemeinsam Neue Folgen von "Feelings" erscheinen donnerstags auf Spotify. Exklusive Bonusfolgen sind bei Amazon Music mit einem Prime- oder Unlimited-Abo zudem werbefrei abrufbar. Außerdem gibt es sie dort bereits eine Woche früher.

