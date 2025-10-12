Gefesselt und von Polizisten begleitet: Kylie Jenner sorgt für Aufsehen

Kalifornien (USA) - Ein Clip von Kylie Jenner (28) löst in den sozialen Netzwerken wilde Spekulationen aus.

In der Kommentarspalte vermuten viele Fans, ob es sich bei dem Clip um einen Hinweis auf ein kommendes Musikprojekt von Kylie handeln könnte. © Bildmontage: Instagram/Screenshot/kyliejenner

In einem Instagram-Video, das die Influencerin am Samstag (Ortszeit) veröffentlichte, ist die 28-Jährige in Handschellen zu sehen. Sie trägt einen schwarzen BH und passende Shorts und schreitet selbstbewusst durch eine Gefängniskulisse - begleitet von zwei Polizisten.

Unter dem Posting kündigt Kylie an, dass am bald weitere Informationen bekannt gegeben werden, und verweist auf ihren Snapchat-Kanal. Dort wurde die Sequenz schon über eine Million Mal angeklickt.

Das Video erscheint kurz nachdem sie ihre neue Kylie Cosmetics-Kollektion angekündigt hatte.