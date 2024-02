Kylie Jenner kriegt Kontra von Mutter: "Du bist nicht mal der Furz!"

Die neue Frisur von Kylie Jenner (26) ist an den Haarschnitt ihrer Mutter angelehnt. © Screenshot/X/@kyliejenner

Vor allem Mutter Kris Jenner (68) dürfte sich in dem neuen Kurzhaarschnitt ihrer Tochter wiedererkennen.

Dass die Frisur auch als Anlehnung gedacht war, schrieb Kylie natürlich direkt zu ihrem Instagram-Bild vom Freitag dazu: "Kris Jenner ist am Zittern."

Von wegen zittrig: Mama Jenner reagierte stattdessen gelassen auf die verblüffende Ähnlichkeit und demonstrierte gleichzeitig, wer den Style wirklich groß gemacht hat.

"Du bist nicht mal der Furz", kommentierte sie unter dem Beitrag ihrer Tochter und spielte damit auf einen neuen Song von der US-Rapperin "Ice Spice" (24) an.

"Think you're the shit, bitch. You're not even the fart", singt die rothaarige Sängerin und wackelt anschließend für zwei Minuten mit ihrem Hintern.

Welche Tochter freut sich nicht über solche Kommentare der eigenen Mutter?