Model von MET-Gala geworfen, weil er Kylie Jenner in den Schatten stellte?

New York (USA) - Es sind dramatische Anschuldigungen, die ein italienisches Model kürzlich erhob: Der 26-jährige Eugenio Casnighi sei bei der vergangenen MET-Gala gefeuert worden - weil er Kylie Jenner (26) in den Schatten stellte!

Der 26-Jährige begleitete Kylie Jenner den gesamten Abend, trug immer brav ihre Handtasche - und wurde dennoch gefeuert. © Montage: Mike Coppola/Getty Images via AFP, Screenshot/TikTok/eugeni0_

Der Italiener wandte sich am Wochenende mit einem Video an die TikTok-Gemeinde und erzählte, er habe bis zum vergangenen Jahr als Empfangsmitarbeiter bei der berühmten Gala im Metropolitan Museum of Art (kurz: MET) in New York (USA) gearbeitet.

Die Benefizveranstaltung zugunsten des Kostüminstituts der MET gilt als glamourösestes Modeereignis der Welt. Doch dieses Jahr soll Casnighi laut eigener Aussage nicht hautnah dabei sein, wenn zahlreiche Stars bei den "Mode-Oscars", wie die Gala auch genannt wird, die legendären Treppen zum Museum hinaufsteigen.

Bei der Gala im vergangenen Jahr ging das 26-jährige Model wegen seines guten Aussehens viral. Darauf baut er in seinem Video auf, zeigt mehrere Bilder von sich neben "Kardashians"-Star Kylie Jenner und sagt: "Ich wurde gerade von der MET-Gala geschmissen. Erinnert ihr euch an mich?"

Dann holt Casnighi aus: "Im vergangenen Jahr wurde mir gesagt, dass ich die ganze Nacht mit [Kylie] Jenner verbringen würde, und ich habe ihr bei allem geholfen, was sie brauchte." Organisiert habe das seine Modelagentur.

Bei dem Event sei er dann "natürlicherweise" auch auf Bildern erschienen, die von der Kardashian-Schwester geknipst wurden. Doch das habe den MET-Gala-Verantwortlichen gar nicht gepasst.